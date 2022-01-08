Российские теннисисты Роман Сафиуллин и Даниил Медведев уступили сборной Канады в полуфинале ATP Cup в Сиднее.

В первой встрече в рамках матча Россия — Канада Роман Сафиуллин уступил Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Затем Даниил Медведев одержал победу в матче над Феликсом Оже-Альяссимом с счетом 6:4, 6:0.

Победитель встречи определился в парном матче. Медведев и Сафиуллин выиграли первый сет со счетом 6:4, однако уступили во втором со счетом 5:7. На тай-брейке победу одержали канадцы со счетом 7:10.

В финале сборная Канады сразится с командой Испании, за которую на этом турнире выступают Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста-Агут, Педро Мартинес-Портеро, Альберт Рамос-Виньолас. Игра состоится завтра, 9 января.