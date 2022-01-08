На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе сегодня, 8 января, пройдёт одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) 2х6 + 2х7,5 км.

Начало выступлений спортсменов назначено на 16:45 по московскому времени. Каждая сборная заявляет на гонку пару биатлонистов (мужчина и женщина).

Прямую трансляцию эстафеты можно будет увидеть здесь:

От сборной России на гонку заявлены Кристина Резцова и Антон Бабиков. Накануне Резцова стала 7-й в женском спринте, Бабкиов стал 6-м в мужском.

Сборную Швеции будут представлять Йеспер Нелин и Йоханна Скоттхейм. Сборная Норвегии выставила на эту эстафету Ветле Шостада Кристиансена и Иду Лиен, за сборную Австрии побегут Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. За сборную Германии побегут Эрик Лессер и Франциска Хильдебранд.