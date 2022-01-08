Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о своём выступлении в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Бё занял 28-е место и допустил пять промахов: три на «лёжке» и два — на «стойке».

В интервью TV2 Бё назвал своё выступление ужасным.

«Но я не должен копаться в себе. Это просто плохой день на работе», — сказал Бё, добавив, что он думал о том, что хорошо готов к стрельбе и ему повезло с ветровой обстановкой на стрельбище.

«Я даже не понял, как мне удалось сделать три промаха. Это был настоящий удар ниже пояса. Все понимают, что пять промахов – это слишком плохо. Я был хуже других спортсменов», — отметил биатлонист, подчеркнув, что это не то выступление, которое он может назвать достойным.