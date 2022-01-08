Танцоры на льду Мэдисон Чок/Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на чемпионате США по фигурному катанию 2022 в Нэшвилле.

Судьи оценили выступление Чок и Бэйтса в 91,94 балла — эта оценка почти на два балла выше текущего мирового рекорда в ритм-танце.

На втором промежуточном месте располагаются Мэдисон Хабелл/Закари Донохью, действующие серебряные призёры чемпионата мира по фигурному катанию. Они набрали 89,39 балла за своё выступление.

На третьем месте пока находятся Кэролайн Грин и Майкл Парсонс с результатом в 80,85 балла.

Мировой рекорд принадлежит французским танцорам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону — это 90,03 балла. На национальных первенствах мировые рекорды не засчитываются, их можно побить только на международных стартах.