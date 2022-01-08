Танцоры на льду Мэдисон Чок/Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на чемпионате США по фигурному катанию 2022 в Нэшвилле.
Судьи оценили выступление Чок и Бэйтса в 91,94 балла — эта оценка почти на два балла выше текущего мирового рекорда в ритм-танце.
На втором промежуточном месте располагаются Мэдисон Хабелл/Закари Донохью, действующие серебряные призёры чемпионата мира по фигурному катанию. Они набрали 89,39 балла за своё выступление.
На третьем месте пока находятся Кэролайн Грин и Майкл Парсонс с результатом в 80,85 балла.
Мировой рекорд принадлежит французским танцорам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону — это 90,03 балла. На национальных первенствах мировые рекорды не засчитываются, их можно побить только на международных стартах.
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