Первая ракетка мира, серб Новак Джокович бессимптомно перенес коронавирус в декабре, после чего получил письменное разрешение от иммиграционного департамента Австралии для въезда в страну.

Информацию об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов Джоковича.

В документах, предоставленных в суд, говорится, что у Джоковича был зафиксирован положительный тест на коронавирус 16 декабря, через две недели у спортсмена не наблюдалось никаких симптомов болезни. Спортсмен получил документ из МВД Австралии 1 января, в нем говорилось, что он соответсвует требованиям для въезда в Австралию без карантина.

Напомним, ранее визу Новака Джоковича аннулировали, он был задержан в аэропорту Мельбурна, поскольку не смог предоставить доказательства того, что его медотвод от вакцинации законен. Апелляция по этому решению состоится 10 января.