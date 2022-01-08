Норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо рассказал о том, что не собирается прививаться перед Олимпиадой в Пекине. Игры стартуют 4 февраля.

Слова Клэбо цитирует издание VG.

По словам лыжника, он уже дважды делал прививку от коронавируса и будет делать её и в третий раз, поскольку для общества очень важно победить пандемию коронавируса.

«Также это важно и для меня самого. Хочу внести свой вклад в общие усилия. Но в преддверии Олимпиады я не буду прививаться. Перед ней я стараюсь быть предельно осторожен абсолютно во всем», — сказал Клэбо, добавив, что с вакцинацией он решил подождать до окончания Олимпийских игр.

Напомним, Йоханнес Клэбо ранее стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски».