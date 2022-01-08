Бывший игрок петербургского «Зенита» Виктор Файзулин высказался о нынешней ситуации с лимитом на легионеров в чемпионате России.

В интервью РИА Новости Файзулин отметил, что разрыв с европейскими клубами начал увеличиваться: команды из Польши, Чехии, Скандинавии догоняют российские команды, а те отстают от сильнейших европейских футбольных клубов.

«Эпоха «Зенита», который выигрывал Кубок УЕФА и побеждал в чемпионате России с Лучано Спаллетти – показательный пример. Там были ребята русские, которые воспитывались и закалялись без лимита», — сказал Файзулин, добавив, что после введения лимита закалённые русские ребята плотно заняли позиции в топ-клубах.

По словам Файзулина, он воспитывался без лимита, эти правила ввели, когда он и его сверстники уже были готовы играть. «А что сейчас? Приходят легионеры не такого высокого уровня. Либо некомпетентные люди их берут, либо владельцы клубов не готовы платить деньги за хороших легионеров», – сказал Файзулин.