На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе стартовала классическая смешанная эстафета. Прямую трансляцию гонки можно найти здесь.

В этот раз финишировать будут девушки, поэтому они будут бежать дистанцию по 7,5 километров, а мужчины — по шесть. Каждый участник эстафеты дважды заедет на огневой рубеж (стрельба лёжа и стрельба стоя).

На первом этапе за сборную России побежит Максим Цветков, затем его сменит Александр Поварницын. После него эстафету примет Ирина Казакевич, а финишёром выступит Валерия Васнецова.

Лидеры команды в классический микст не попали: Кристину Резцову из женской сборной России отправили на сингл-микст, а Александр Логинов, выигравший в Оберхофе спринт, получил день отдыха.