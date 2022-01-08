Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь столкнулась с проблемами со здоровьем.

Информацию об этом сообщает портал «Известия». Как выяснили СМИ, в Рождество 7 января тренеру вновь стало плохо, ей вызывали бригаду скорой помощи на дом после жалоб на острые боли в животе и головную боль.

Медики, приехавшие на вызов, оказали Тарасовой необходимую первую помощь, но госпитализировать её не стали.

Напомним, в декабре из-за проблем со здоровьем Татьяна Тарасова была госпитализирована, ей пришлось пропустить финальные съемки сезона «Ледникового периода». До конца 2021-го года Тарасову выписали, она восстанавливалась дома. В шоу она бессменно работала в качестве судьи.