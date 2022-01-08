На этапе кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье прошла мужская спринтерская гонка на 10 километров.

Победу в спринте одержал норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен, его результат — 23 минуты и 16,3 секунды. Оба огневых рубежа норвежец прошел без промахов.

Второе место занял россиянин Никита Поршнев. При отсутствии промахов он сумел стать вторым, проиграв первому месту 21 секунду. Третье место — у еще одного российского спортсмена, его занял Ильназ Мухамедзянов. Он также был точен в стрельбе, но проиграл 26,9 секунды.

На шестом месте расположился Василий Томшин, с одним промахом он уступил около 30 секунд. Михаил Первушин с двумя промахами стал 15-м, уступив более минуты лидеру. На 17-м месте — Петр Пащенко с одним промахом и отставанием 1 минута 7,2 секунды, на 22-м — Дмитрий Иванов (1 промах, 1 минута 12,7 секунд отставания).