Сборная России по конькобежному спорту была официально допущена к участию на чемпионате Европы в голландском Херенвене после сдачи отрицательных тестов на коронавирус.

Сегодня, 8 января, в 16:30 по московскому времени будут разыграны медали на дистанциях 500 и 1500 м у женщин, а также на дистанции 5000 м и в командном спринте у мужчин.

Завтра в 16:05 по московскому времени будут разыграны медали у женщин в командной гонке, а также в масс-старте и на дистанции 1000 м. У мужчин медали также разыграют в масс-старте, а также на дистанциях 500 и 1500 м.

Напомним, по прибытии на чемпионат Европы сборная России по конькобежному спорту оказалась на карантине из-за нескольких положительных тестов на коронавирус.