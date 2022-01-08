Американский фигурист-одиночник, призер Олимпийских игр Джейсон Браун вынужден был добираться до места проведения чемпионата США по фигурному катанию 33 часа.

Спортсмен выложил в своем «Инстаграме» фотографию из Нэшвилла, отметившись, что он все-таки добрался до турнира.

По признанию фигуриста, дорога заняла у него 33 часа: Браун на постоянной основе тренируется в Торонто, Канада, у Брайана Орсера. 5 его рейсов были отменены, четыре раза ему пришлось менять авиакомпанию. В Атланте фигурист принял решение арендовать машину и остаток пути проехать на ней — это около 400 километров.

Мужская короткая программа на чемпионате США стартует сегодня, 8 января, в 23:00 по московскому времени.