Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своём состоянии после двух положительных тестов на коронавирус. Спортсмен был вынужден отправиться на карантин перед этапом Кубка мира в Оберхофе.
В эфире «Матч ТВ» Латыпов отметил, что чувствует себя хорошо.
«Уже продолжаю подготовку, стараюсь не растерять форму. Ребята молодцы все. Хочу поздравить Логинова с победой, Бабикова с цветами, Серохвостова с попаданием в десятку», — сказал Латыпов, пожелав своим коллегам по сборной удачи в гонках.
«У них все получится, у нас сильная команда. Надеюсь, я вернусь очень скоро, помогу нашей команде, и мы всех победим», – отметил Латыпов.
Напомним, карантин Латыпова подойдет к концу только к 19 января согласно немецкому законодательству.
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