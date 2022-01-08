Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своём состоянии после двух положительных тестов на коронавирус. Спортсмен был вынужден отправиться на карантин перед этапом Кубка мира в Оберхофе.

В эфире «Матч ТВ» Латыпов отметил, что чувствует себя хорошо.

«Уже продолжаю подготовку, стараюсь не растерять форму. Ребята молодцы все. Хочу поздравить Логинова с победой, Бабикова с цветами, Серохвостова с попаданием в десятку», — сказал Латыпов, пожелав своим коллегам по сборной удачи в гонках.

«У них все получится, у нас сильная команда. Надеюсь, я вернусь очень скоро, помогу нашей команде, и мы всех победим», – отметил Латыпов.

Напомним, карантин Латыпова подойдет к концу только к 19 января согласно немецкому законодательству.