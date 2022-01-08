Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

В составе сборной Норвегии бежали братья Йоханнес и Тарьей Бё, Ингрид Тандревольд и Марте Улсбю-Ройселанд, они преодолели дистанцию за один час, 28 минут и 51,4 секунды.

На втором месте расположилась сборная Белоруссии: Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола. Они уступили Норвегии 23,1 секунды.

Третью позицию смогла занять сборная Франции. На мужских этапах бежали Антонна Гигонна, Симон Дестье, Анаис Бескон и Жюлия Симон. Проигрыш Норвегии ставил более 2 минут.

Сборная России заняла пятое место с проигрышем в 2 минуты и 8 секунд. За команду бежали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.