Аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не примет участие в матче против «Лиона» в рамках Лиги-1.

Как сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте, Месси продолжает восстанавливаться после перенесённого в отпуске коронавируса.

Также в клубе сообщили, что пятеро футболистов сейчас находятся на самоизоляции в связи с положительными тестами на коронавирус. В число карантинных спортсменов вошли Левён Курзава, Джанлуиджи Доннарумма, Данилу Перейра, Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария.

Также в матче «ПСЖ» — «Лион» точно не выйдет на поле бразилец Неймар. Он продолжает восстанавливаться от травмы и вернётся в строй примерно через 3 недели по прогнозам врачей.

Напомним, игра «ПСЖ» — «Лион» пройдёт завтра, 9 января.