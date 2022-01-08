Российский лыжник Сергей Устюгов оказал помощь представителю Швейцарии Арно Дю Паскье во время марафона Пустерталер (Италия) в серии Visma Ski Classics.

По ходу марафона швейцарец сломал палку, в Устюгов стоял вдоль трассы и подал лыжнику свой инвентарь. В итоге Дю Паскье пришёл к финишу лишь 38-м, победу в гонке одержал представитель Швеции Макс Новак.

Отметим, Сергей Устюгов сейчас проходит подготовку к Зимним Олимпийским играм в Пекине. Гонку на 60 километров в рамках Ski Classics он не бежал, но поучаствовал в гонке-спутнике марафона на 32 километра.

Завтра, 9 января, Устюгов будет принимать участие в горном марафоне в Италии — 42-километровой коньковой гонки в гору Прато Пиацца.