Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов одержал победу в гонке-спутнике марафона Pustertaler на 30 километров классическим стилем в Италии.

Результат Устюгова — 1 час, 23 минуты и 26,6 секунды.

На втором месте расположился Андреа Бомпарт, проигравший ему 3,4 секунды. Бронзовый призер гонки Маттиас Швингшакл уступил россиянину 32,9 секунды. Патрик Бёргер, пришедший четвертым, проиграл лидеру почти пять минут.

Прямо сейчас Сергей Устюгов проходит подготовку к Зимним Олимпийским играм в Пекине. Спортсмен пропустил лыжную многодневку в «Тур де Ски», чтобы восстановиться после декабрьских этапов Кубка мира и индивидуально поработать к Олимпиаде. Во время тура Устюгов тренировался в итальянском Тоблахе.