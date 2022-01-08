На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе стартовала одиночная смешанная эстафета (сингл-микст).

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.

От сборной России на гонку заявлены Кристина Резцова и Антон Бабиков. Накануне Резцова стала 7-й в женском спринте (две ошибки в стрельбе), Бабиков стал 6-м в мужском (без промахов). Сборную Швеции будут представлять Йеспер Нелин и Йоханна Скоттхейм. Сборная Норвегии выставила на эту эстафету Ветле Шостада Кристиансена и Иду Лиен.

Ранее в Оберхофе прошла классическая смешанная эстафета: спортсмены из сборной России заняли пятое место, выиграла сборная Норвегии. За российскую команду бежали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.