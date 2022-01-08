Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о работе старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

Слова Васильева цитирует портал РИА Новости.

«От девчонок мало кто ждал чего-то особенного. Шашилов пихает Казакевич везде, где только можно и нельзя. Это делается, чтобы оправдать её включение в олимпийскую сборную», — сказал Васильев, добавив, что его мало интересует вся остальная команда.

По словам Васильева, такое поведение тренера может сослужить Казакевич медвежью услугу.

«Я ей симпатизирую как талантливой спортсменке, но в данном случае она не в лучшей форме, а он старается ее везде запихнуть», — сказал Васильев.

Напомним, сегодня Ирина Казакевич в составе сборной России заняла 5-е место в смешанной эстафете.