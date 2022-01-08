Российский теннисист Карен Хачанов сегодня, 9 января, сыграет против представителя Франции Гаэля Монфиса в финале турнира АТР 250 в австралийской Аделаиде.

Приблизительный старт матча на корте центра «Мемориал Драйв» запланирован на 8:30 по московскому времени.

Монфис начал свой путь на турнире со второго круга как первый сеяный (21-е место в рейтинге 52 недель АТР), ему удалось обыграть аргентинца Хуана Мануэля Серундоло, американца Томми Пола, в полуфинале — австралийца Танаси Коккинакиса.

Хачанов — второй сеяный на турнире, он занимает 29-е место в рейтинге АТР. Во втором круге турнира он обыграл американца Стива Джонсона. В 1/4 финала Хачанов обыграл Егора Герасимова из Белоруссии, а в полуфинале в двух сетах одолел сопротивление Марина Чилича из Хорватии.