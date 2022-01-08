Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет против представительницы Румынии, экс-первой ракетки мира Симоны Халеп в финале турнира WTA Мельбурн-1 в Австралии.

Игра состоится в комплексе «Мельбурн Парк» на стадионе «Род Лэйвер Арена». Приблизительное начало матча назначено на 9:00 по московскому времени.

Халеп является второй сеяной на этом турнире. В первом круге она обыграла австралийку Дестини Айаву, затем обыграла Елену Габриэлу Русе из Румынии, Викторию Голубич из Швейцарии, китаянку Чжен Циньвэнь.

Кудерметова — третья сеяная на турнире, на старте соревнований она обыграла словачку Викторию Кужмову, затем — американку Мэдисон Бренгл и россиянку Анастасию Потапову. В полуфинале Кудерметова не сыграла с японкой Наоми Осакой: соперница отказалась от матча из-за травмы.