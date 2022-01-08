Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Спортсмены преодолели дистанцию за 41 минуту и 37,1 секунды. По ходу гонки они использовали 12 дополнительных патронов. На последний этап Антон Бабиков передавал Кристине Резцовой эстафету первым, спортсменка смогла увеличить преимущество с двух секунд до полминуты.

На втором месте расположилась пара из Австрии — Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Они уступили российским биатлонистам 41,5 секунды.

На третьем месте финишировали представители сборной Украины — Дарья Блашко и Артем Тищенко. Они уступили лидерам чуть более минуты.

На этапе в Оберхофе это вторая победа для россиян. Ранее в мужском спринте победу одержал Александр Логинов.