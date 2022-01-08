Российские конькобежки Ангелина Голикова и Дарья Качанова завоевали медали на чемпионате Европы в голландском Херенвене.

Спортсменки стали призёрами на дистанции 500 метров. Голикова завоевала серебряную медаль, преодолев дистанцию за 37,433 секунды. Она лишь немного уступила нидерландской конькобежке Фемке Кок, результат которой — 37,325 секунды.

Третий результат на дистанции — у Качановой, она уступила лидеру 0,25 секунды. Двое россиянок Ольга Фаткулина и Кристина Силаева пропустили старт из-за карантина.

Только сегодня, 8 января, сборная России по конькобежному спорту была отпущена с карантина и спортсмену получили разрешение на участие в забегах. Из-за нескольких положительных тестов на коронавирус на карантин закрыли всю команду.

Завтра, 9 января, пройдут заключительные гонки чемпионата Европы.