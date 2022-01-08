Известный комментатор Дмитрий Губерниев восхитился выступлением биатлонистки Кристины Резцовой в нынешнем сезоне. Дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой сегодня, 8 января, стала победительницей синглмикста на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Резцова выступала в паре с Антоном Бабиковым.

«Кристина полностью готова к Олимпиаде. Хочу сказать, что Резцова сейчас, как Петр I, прорубает окно в Европу, — цитирует «Спорт-Экспресс» Губерниева. — Она, Эдик Латыпов и многие другие наши спортсмены не стесняются подходить и общаться с журналистами. Вот это европейский подход».

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.