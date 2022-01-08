Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Тревор Синклейр выразил мнение, что Криштиану Роналду минувшим летом отказал «горожанам», поскольку хотел быть авторитетном номер один в клубе. Португалец после трёх сезонов покинул «Ювентус». Изначально шла речь о переходе форварда в «Манчестер Сити», но он предпочёл «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

«Роналду не хотел быть номером 2 после Пепа (Гвардьолы). Дело не в трофеях, — цитирует TalkSport Синклейра. — В «МЮ» он мог влиять на Сульшера. Мне кажется, Роналду делает то, что хорошо лично ему, и это не идёт на пользу клубу».

В текущем сезоне 36-летний Роналду провёл 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи. В ноябре из-за неудовлетворительных результатов Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку, вместо него пост главного тренера занял бывший руководитель «Локомотива» по спорту Ральф Рангник.