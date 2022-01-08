Немецкий биатлонист Эрик Лессер предоставил россиянину Эдуарду Латыпову тренажёры для занятий на карантине, сообщает «Матч ТВ». Лидер сборной России сдал положительный тест на коронавирус и пропускает этап Кубка мира в Оберхофе.

«Как атлет я понимаю, что карантин перед Олимпийскими играми это очень плохо, — сказал Лессер. — Я живу в Оберхофе и у меня есть любое оборудование, которое можно представить. С моей стороны было бы правильно помочь ему».

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.