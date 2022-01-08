«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе нападающего сборной Польши Кшиштофа Пентека. «Фиалки» арендовали 26-летнего форварда до конца сезона. Он будет выступать за команду до конца сезона.

В текущем сезоне Пентек забил один мяч и отдал один голевой пас в десяти играх.

Пентек выступает на позиции центрфорварда. На этой позиции у «Фиорентины» играет Душан Влахович, а также числится Александр Кокорин. 30-летний россиянин в нынешнем сезоне провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Пентек выступает за сборную Польши. В марте поляки проведут полуфинальный стыковой матч за выход на чемпионат мира-2022 против России.