Сборная России по теннису проиграла в полуфинале ATP Cup. Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли синглмикст на этапе Кубка мира по биатлону. Мэрайя Белл выиграла чемпионат США по фигурному катанию. Эти и другие новости 8 января – в дайджесте NVsport.

Кудерметова вышла в финал турнира WTA Мельбурн-1 на отказе Осаки

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира WTA Мельбурн-1 в Австралии без игры в полуфинальном матче.

Мэрайя Белл выиграла чемпионат США, в тройке — Карен Чен и Изабо Левито

Американская фигуристка-одиночница Мэрайя Белл выиграла чемпионат США по фигурному катанию 2022 в Нэшвилле.

«Сент-Луис» уверенно обыграл «Вашингтон» в НХЛ, у Бучневича — две шайбы и передача

Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Россия проиграла Канаде в полуфинале ATP Cup. Медведев и Сафиуллин уступили на решающем тай-брейке

Российские теннисисты Роман Сафиуллин и Даниил Медведев уступили сборной Канады в полуфинале ATP Cup в Сиднее.

Чок/Бейтс обошли мировой рекорд в ритм-танце на чемпионате США. Хаббелл/Донохью — вторые

Танцоры на льду Мэдисон Чок/Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на чемпионате США по фигурному катанию 2022 в Нэшвилле.

Тарасова вновь чуть не оказалась в больнице. В Рождество ей вызывали скорую из-за болей

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь столкнулась с проблемами со здоровьем.

Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету в Оберхофе, Россия — пятая

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Резцова и Бабиков принесли России победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Конькобежки Голикова и Качанова стали призерами чемпионата Европы на дистанции 500 м

Российские конькобежки Ангелина Голикова и Дарья Качанова завоевали медали на чемпионате Европы в голландском Херенвене.