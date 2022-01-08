Сегодня, 9 января, СКА и ЦСКА проведут матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и стартует в 18:00 по московскому времени.

Это четвёртая встреча армейских клубов в нынешнем сезоне. В ноябре ЦСКА одержал две домашние победы — 4:0 и 3:1. В декабре СКА победил на своём льду в овертайме — 3:2.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место с 66 очками в 46 встречах. ЦСКА идёт третьим с 63 очками, проведя на одну игру больше. Между ними расположилось московское «Динамо», на счету которого также 63 очка.