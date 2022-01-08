Сегодня, 9 января, пройдёт мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Первым на дистанцию уйдёт Александр Логинов, который выиграл 7 января спринт. С семисекундным отставанием стартует француз Эмильен Жаклен, с 15-секундным — Штурла Легрейд из Норвегии.

Также в десятке лидеров на дистанцию уходят ещё два биатлониста из России: Антон Бабиков бежит шестым (23 секунды отставания), Даниил Серохвостов — восьмым (26 секунд отставания).

Александр Поварницын стартует 40-м, отставая от Логинова на 1 минуту 48 секунд. Саид Халили убежит на дистанцию 45-м (1 минута 57 секунд отставания), Максим Цветков — 52-м (2 минуты 5 секунд отставания).

Гонка стартует в 14:30 по московскому времени.