Сегодня, 9 января, пройдёт женская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Первой на дистанцию уйдёт Марте Олсбю Ройселанн, выигравая 7 января спринт. Второй с 7-секундным отставанием стартует белоруска Анна Сола, третьей — Юлия Симон, отставание которой составляет также 7 секунд.

Россиянка Кристина Резцова убежит на дистанцию седьмой, отставание её составляет 27 секунд. Валерия Васнецова бежит 24-й (отставание 1 минута 17 секунд), Ирина Казакевич — 30-я (1 минута 23 секунды), Светлана Миронова — 33-я (1 минута 25 секунд).

Гонка стартует в 16:45 по московскому времени.