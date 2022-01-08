Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков продолжит карьеру в «Химках», утверждает Metaratings. На 38-летнего футболиста также претендовал «Нижний Новгород», которым руководит бывший партнёр Жиркова по национальной команде Александр Кержаков.

Ранее в карьере Жиркова были тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», а с начала 2016 по лето 2021 года он защищал цвета «Зенита».

В составе сине-бело-голубых Жирков провёл в общей сложности 127 матчей, забив 5 мячей, и выиграл три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России.

В сборной России Жирков провёл 105 матчей и забил 2 мяча, взяв бронзу Евро-2008. В стартовом матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3) защитник получил травму и с тех пор не принимал участия в официальных встречах.

«Химки» в осенней части сезона набрали 14 очков и после 18 туров занимают последнее место в таблице РПЛ.