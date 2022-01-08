Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил сомнительную премию «Футбольная урна» как худший игрок Италии в 2021 году. Российский форвард перешёл в «Фиорентину» в начале 2021 года из «Спартака» за 5 млн евро, подписав соглашение до лета 2024 года.

Однако закрепиться в составе «фиалок» он не смог. За 2021 год он лишь четыре раза появился на поле в матчах чемпионата Италии, один раз выйдя в стартовом составе. Результативными действиями за сыгранные минуты Кокорин так и не отметился.

Премия «Calciobidoni» (не путать с уже не вручаемой премией «Bidone d’oro» — «Золотая урна») вручается с 2009 года. С 2010-го в ней существует две номинации: «Победитель» (условно худший игрок) и «Посмешище» (жалкий игрок).

В номинации «Победитель» «премия» досталась Аарону Рэмзи из «Ювентуса».

До Кокорина награду «Посмешище» завоёвывали такие известные футболисты, как Лусио, Фернандо Торрес, Эдин Джеко, Дуглас Коста и другие. В 2018 году приз достался Жоау Мариу из «Интера», который в 2019-м перейдёт в «Локомотив».