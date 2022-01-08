Американская фигуристка, призер финала юниорской серии Гран-при и чемпионата мира среди юниоров Алиса Лю вошла в состав сборной США на Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

О включении Лю в состав сборной США объявили во время мужской короткой программы на чемпионате США в Нэшвилле. В состав также вошли победительница турнира-2022 среди одиночниц Мэрайя Белл и серебряный призер Карен Чен.

Алиса Лю не участвовала в произвольной программе, она заняла третье место в короткой программе, а затем вынуждена была сняться из-за положительного теста на коронавирус. В этом сезоне Лю подтвердила право сборной США на три олимпийские квоты в женском одиночном катании на турнире в Оберстдорфе.

Бронзовый призер чемпионата США Изабо Левито по возрасту не проходит на взрослые международные старты, ей пока всего 14 лет.