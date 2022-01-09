Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о том, когда российские фигуристы будут вылетать на чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине.

Турнир пройдет в Эстонии с 10 по 16 января, первый соревновательный день состоится уже 12 января.

Слова Горшкова цитирует портал телеканала «Матч ТВ».

«Они вылетают сегодня, завтра и послезавтра в соответствии с расписанием турнира», — сообщил Горшков.

Также стало известно, что на чемпионате Европы не состоится заранее запланированный банкет, приуроченный к окончанию соревнований. Из-за коронавируса организаторы турнира решили от него отказаться.

Первыми на чемпионате Европы в борьбу включатся мужчины: короткая программа стартует в 12:50 по мск в среду, 12 января.