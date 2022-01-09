Стало известно, кто представит Южную Корею в женском одиночном и мужском одиночном катании на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Информация об этом появилась на корейском портале Yna.co.kr.

В женском одиночном катании выступят победительница чемпионата Южной Кореи 2022 Ю Ён, а также серебряный призер чемпионата Йе Лим Ким. На турнире Ю Ён набрала 221,49 балла, выиграв и короткую, и произвольную программу. У Йе Лим Ким — 207,64 балла, она обошла Ха Ен Ли (бронзового призера) всего на балл.

В мужском одиночном катании Южную Корею будут представлять чемпион страны Джун Хван Чха — он победил на турнире с огромным преимуществом, заработав 283,31 балла. Также на Олимпиаду поедет серебряный призер Ли Си Хён.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют уже 4 февраля.