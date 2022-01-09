Трехкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нейтан Чен выиграл короткую программу на чемпионате США по фигурному катанию 2022 в Нэшвилле.

Фигурист исполнил четверной флип, тройной аксель, а также в бонусной зоне — каскад с четверным лутцем и тройным тулупом. За своё выступление фигурист получил 115,39 балла.

Вторым пока идёт Винсент Чжоу, он также показал чистый прокат с каскадом из четверного лутца и тройного тулупа, четверным сальховом и тройным акселем в бонусной зоне. Результат Чжоу — 112,78 балла.

На третьем месте пока располагается дебютант взрослого чемпионата США Илья Малинин. Он показал чистое катание с четверным лутцем, каскадом с четверным тулупом и тройным акселем. Результат Малинина — 103,46 балла.

Четвертым пока идет Джейсон Браун. Его результат — 100,84 балла.