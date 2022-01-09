Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Франции Гаэлю Монфису в финальном матче турнира ATP в австралийской Аделаиде.

Итоговый матч прошёл на центральном корте комплекса «Мемориал Драйв». Счет в матче 6:4, 6:4 в пользу француза. Игра продлилась один час и 19 минут.

Во время матча Монфис шесть раз подал навылет, а также обошелся без двойных ошибок. Хачанов сделал четыре эйса, а также допустил одну двойную ошибку. Также Хачанов неудачно сработал на брейк-пойнтах, не реализовав ни одного из двух имевшихся. У Монфиса реализован один из трех брейков.

Напомним, Гаэль Монфис был первым сеяным турнира в Аделаиде, Карен Хачанов — вторым сеяным. Призовой фонд турнира составляет 521 тысячу долларов.