На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе сегодня, 9 января, будет проведена женская гонка преследования на 10 километров.

Старт гонки назначен на 16:45 по московскому времени. Девушки преодолеют 5 кругов по 2 километра и будут стрелять на четырёх огневых рубежах.

Бесплатная прямая трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе доступна здесь:

Первой в гонку убежит норвежка Марте Улсбю-Ройселанн. Она выиграла спринт и будет выигрывать у ближайших преследовательниц 7 секунд — с таким отставанием стартуют белоруска Анна Сола и француженка Жюлия Симон.

Лучшей из россиянок в гонку отправится Кристина Резцова: она заняла 7-е место в спринте и будет проигрывать 27 секунд. Валерия Васнецова будет стартовать 23-й с отставанием в минуту и 17 секунд, Ирина Казакевич — с 30-го места (одна минута 23 секунды), Светлана Миронова — с 33-го (одна минута 25 секунд).