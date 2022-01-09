Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал о планах сборной России по фигурному катанию по вылету в Пекин для участия в Зимних Олимпийских играх.

Слова Когана цитирует портал РИА Новости.

«Сборная России по фигурному катанию отправится в Пекин 1 февраля из Красноярска», — сообщил Коган.

Напомним, перед Олимпиадой сборная России проведёт подготовительный сбор в Красноярске, после чего вылетит в Пекин. В этом сборе будут участвовать не только спортсмены из основной команды, но и спортсмены-запасные.

Старт Зимних Олимпийских игр назначен на 4 февраля, в этот день пройдёт церемония открытия. В этот же день стартуют соревнования по фигурному катанию в олимпийском командном турнире.