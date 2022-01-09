Норвежская биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира в эстафете Ингрид Тандревольд рассказала о причине, по которой у неё отсутствуют месячные.

В интервью Тимофею Лапшину на его ютуб-канале Тандревольд восхитилась тем, что эту тему она обсуждала в подкасте на норвежском языке, но биатлонист из Кореи все равно об этом узнал.

По словам норвежки, у некоторых спортсменок нет месячных из-за тяжёлых тренировок или от того, что спортсменки переносят много нагрузок, но мало едят.

«У меня же это – гормональная проблема. Это, я бы даже сказала, семейная особенность», — сказала Тандревольд, отметив, что в будущем это не должно стать проблемой, ведь она может получить медицинскую помощь.

«Думаю, я смогу иметь детей, которых я очень хочу. Сейчас все не так плохо. Каждый раз, когда я делаю обследования, то все в порядке. Я доверяю своему телу», — сказала норвежка.