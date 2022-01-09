На чемпионате США по фигурному катанию в Нэшвилле завершились соревнования в танцах на льду. Победу в них одержали Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Фигуристы оказались лучшими в ритм-танце, набрав баллы выше мирового рекорда, а также стали вторыми с произвольном танце с минимальным отставанием от конкурентов. Результат Чок/Бэйтс — 227,37 балла.

На втором месте расположились Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Они набрали 225,59 балла, уступив лидерам засчет ошибок в ритм-танце (партнерша оступилась и потеряла уровень на твиззлах).

На третьем месте оказалась пара Кейтлин Хавайек/Жан-Люк Бейкер. Они набрали 205,68 балла, поднявшись в тройку засчет более успешного произвольного танца.

Эти три пары будут представлять США на Олимпиаде в Пекине.