Американские фигуристы Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк выиграли чемпионат США в парном катании 2022 года. Турнир в эти дни проходит в Нэшвилле.

Фигуристы выиграли как короткую, так и произвольную программы, набрав в общей сумме 225,23 балла. За два проката фигуристы допустили лишь одну ошибку: партнёрша сдвоила сальхов в каскаде прыжков.

На втором месте расположились Джессика Калаланг и Брайан Джонсон, по итогам двух соревновательных дней они проиграли чемпионам почти 15 баллов. Результат Калаланг/Джонсона — 209,87 балла.

На третьем месте оказались Одри Лу и Миша Митрофанов с результатом в 191,54 балла.

За день до старта турнира из-за положительного теста на коронавирус снялись фавориты соревнований Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер.

У США две олимпийских квоты в парном катании. Одну из них займут Кейн-Гриббл и ЛеДюк, а вторую ещё могут отдать паре Книрим/Фрейзер. Решение по составу на Олимпиаду будет принято в ближайшее время.