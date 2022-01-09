Стало известно, в какой тренировочной группе российские фигуристки будут заниматься перед стартом чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине.

Согласно информации на официальном сайте ISU, все три российских фигуристки — Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе — попали во второй тренировочный сегмент. Вместе с ними в одно время будут тренироваться фигуристка из Азербайджана Екатерина Рябова и представительнца Словении Даша Грм.

Официальные тренировки на чемпионате Европы состоятся 10, 11 и 12 января. Старт соревнований женщин назначен на четверг, 13 января. Короткая программа у девушек стартует в 12:15 по московскому времени. Медали будут разыграны в субботу, 15 января.