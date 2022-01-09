Российский биатлонист Антон Бабиков высказался о своём выступлении в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

На финише Бабиков был 10-м, на одном из рубежей он сделал три промаха подряд.

«Чувство обиды на самого себя, один рубеж — даже непонятно, куда я промазал. Тренер думал, что я стрелял в одну мишень, а я стрелял, как и обычно, подряд», — сказал Бабиков, добавив, что в этой гонке его физическое состояние было боеспособным, и дальше нужно прибавлять в этом компоненте.

По словам Бабикова, на данный момент он не чувствует усталости, а все три гонки за три дня были очень разнообразными — и по эмоциям, и по погодным условиям. «Это был очень интересный опыт. Надеюсь, мы всем принесли спортивное удовольствие, и себе тоже», — заключил Бабиков.