Российский гонщик Сергей Карякин объявил о снятии своего экипажа с ралли марафона «Дакар» из-за серьёзной аварии на 7-м этапе. Команда Карякина, выступающая за SNAG Racing Team, выступала в зачете мотовездеходов.

В своём «Инстаграме» в разделе «сторис» Карякин сообщил об аварии, из-за которой «Дакар-2022» для экипажа закончен.

«Мы ехали по треку. Здесь была ловушка организаторов, и многие экипажи заблудились. Один из них ехал в лоб каналу, выскочил из-за горы, и у нас произошло лобовое столкновение», — сказал Карякин, добавив, что восстановить машину после такого удара просто невозможно.

«У штурмана экипажа 333, кажется, сломан позвоночник. Вызвали вертолёт. Ждём поддержки», — рассказал Карякин.

После шести этапов «Дакара» команда Карякина проигрывала более 2 минут 28 секунд в зачете мотовездеходов команде из Бразилии CAN-AM.