Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о своём выступлении в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Слова Серохвостова прозвучали в прямом эфире «Матч ТВ». По мнению биатлониста, для лучшего результата ему не хватило точной стрельбы: Серохвостов стал 11-м с пятью промахами (1+1+1+2). Стартовал Серохвостов с 8-й позиции.

По мнению спортсмена, на стрельбище ветер ему сильно не мешал, поскольку он был не таким сильным, как раньше, и порывов особо не возникало.

«С первых кругов начали быстро идти. К третьему кругу нажрался, было тяжело стрелять стоя. Когда финишировал, устал слегка, сейчас уже отошёл», — заключил Серохвостов.

Напомним, победу в гонке одержал Кентен Фийон-Майе, Александр Логинов стал пятым.