Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов высказался насчет своих ошибок в стрельбе в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он стартовал первым после победы в спринте, о финишировал пятым.

В эфире «Матч ТВ» Логинов отметил, что этап в Оберхофе, в целом, прошел для всей команды очень хорошо, хотя у него есть чувство неудовлетворения за гонку преследования.

«Сначала была простая гонка, потом так сложилось… Но это опыт», — сказал Логинов об ошибках на последнем рубеже. По словам спортсмена, новогодние сборы прошли продуктивно, от этого хорошая форма. Логинов подчеркнул, что сейчас идет реализация того, что он натренировал, а в декабре постоянно чего-то немного не хватало для борьбы за высокие места.

«Тяжелый ветер был. Я скажу так: мне повезло работать на первой установке, на середине стрельбища было еще тяжелее. Не справился. Это ошибки, которые в моем спортивном возрасте нельзя допускать», — отметил Логинов, отвечая на вопрос о причинах промахов.