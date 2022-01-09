Французский футбольный тренер, экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан договорился об условиях контракта с «Пари Сен-Жермен».

Информацию об этом сообщает испанский портал Sport.

Как стало известно испанским СМИ, все условия личного контракта согласованы, летом 2022 года Зидан возглавит клуб, сменив на посту главного тренера Маурисио Почеттино. Нынешнему тренеру не очень доверяет руководство «ПСЖ», поэтому были инициированы переговоры с Зиданом.

Напомним, летом 2021 года Зинедин Зидан во второй раз ушёл из мадридского «Реала», с этого времени он находится без работы. Сейчас Зидану 49 лет, под его руководством «Реал» сумел выиграть 11 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов кряду.

«ПСЖ» сейчас лидирует в Лиге-1, однако вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.