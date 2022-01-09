Союз биатлонистов России объявил о том, что российский биатлонист Эдуард Латыпов сможет покинуть страну до окончания карантина из-за положительного теста на коронавирус.

Руководству СБР удалось договориться о том, чтобы три члена национальной команды, попавших на карантин, покинули Германию вне очереди — это не только биатлонист Латыпов, но также массажист Роман Никитин и попавший с ним на карантин биохимик Александр Кузнецов. Все они могут покинуть страну уже в понедельник, 10 января.

«СБР выражает благодарность коллегам из Международного союза биатлонистов за их поддержку и помощь, а также медицинским властям района Шмалькальден-Майнинген – за их конструктивную позицию», — говорится в заявлении СБР.

Также пресс-служба сообщила, что Эдуард Латыпов сможет вернуться к тренировочному процессу после того, как пройдет медицинское освидетельствование. Также есть вариант с оставлением Латыпова в Оберхофе и тренировках в Германии.